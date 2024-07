TikTok é canal para "influência maligna" de Pequim, dizem EUA

Em resposta a processo contra lei que impõe venda da plataforma, Departamento de Justiça americano argumentou que Pequim poderia manipular algoritmos e expandir o que chamou de "influência maligna".Após o TikTok recorrer na Justiça dos Estados Unidos contra a lei que impõe o banimento da plataforma caso ela continue sob o controle de empresários chineses, o Departamento de Justiça americano defendeu a lei alegando a necessidade de conter o que chamou de "influência maligna" de Pequim. "A séria ameaça à segurança nacional representada pelo TikTok é real", argumentou a pasta em manifestação protocolada nesta sexta-feira (26/07). Pela lei, a plataforma chinesa será banida do país em 19 de janeiro de 2025 caso não seja repassada a um controlador americano até lá. A nova regra foi aprovada pelo Congresso americano sob a justificativa de proteger dados sensíveis de cidadãos americanos. O Departamento de Justiça argumenta que o governo em Pequim pode exercer controle indevido sobre o algoritmo da rede social para expandir suas já "existentes operações malignas de influência" e turbinar seus esforços para "minar a confiança" na democracia americana e "exacerbar divisões sociais". A pasta acusa o TikTok de monitorar posicionamentos de usuários sobre assuntos polêmicos como controle de armas, aborto e religião, e de usar um sistema interno para compartilhar esses dados com funcionários baseados na China – o que, na prática, configuraria o desrespeito da obrigação de armazenar dados de usuários americanos somente em solo americano. Departamento de Justiça quer anexar manifestação sigilosa ao processo Além disso, o Departamento de Justiça solicitou ao Judiciário permissão para protocolar uma manifestação sigilosa, ao qual o TikTok e sua controladora chinesa, a ByteDance, não teriam acesso. À agência de notícias AFP, o Departamento de Justiça afirmou que a lei visa garantir o "uso seguro" da plataforma por seus adeptos, um público de 170 milhões de americanos. O que diz o TikTok "Hoje, mais uma vez, o governo [americano] está dando esse passo sem precedentes enquanto se esconde atrás de informação secreta", queixou-se o TikTok. "Estamos confiantes de que prevaleceremos no tribunal." A plataforma se defende afirmando que o governo americano "nunca apresentou provas de suas alegações" e que a lei é inconstitucional. Alega ainda que a ameaça de banimento viola o direito à liberdade de expressão garantida pela primeira emenda da Constituição dos EUA, e que a venda dentro do prazo estipulado "simplesmente não é possível". "Pela primeira vez na história, o Congresso [americano] aprovou uma lei que sujeita uma única e específica plataforma a um banimento permanente e nacional, e que impede cada americano de participar de uma comunidade online única e com mais de um bilhão de usuários em todo o mundo", argumenta o TikTok no processo movido contra a lei. O Departamento de Justiça contra-argumenta que a questão não é de liberdade de expressão, e sim de segurança nacional, e que o TikTok e a ByteDance, por serem entidades estrangeiras, não gozam da proteção da primeira emenda da Constituição dos EUA. ra (Reuters, AFP, AP)