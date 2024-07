Sociedade Interamericana de Imprensa reitera pedido de libertação de jornalista preso na Guatemala

A corte ordenou a repetição do julgamento, mas ainda não há nova data devido a recursos pendentes.

O jornalista guatemalteco "foi vítima de perseguição e sofreu violações do devido processo e tratamento cruel durante sua prisão", acrescentou.

"A prisão de Zamora é um triste exemplo do mau uso da Justiça para criminalizar jornalistas e meios de comunicação em retaliação ao seu trabalho informativo", declarou o presidente da Comissão para a Liberdade de Imprensa da SIP, Carlos Jornet.

Zamora defende sua inocência e sustenta que as acusações são uma retaliação às publicações em seu jornal sobre atos de corrupção no governo do direitista Alejandro Giammattei (2020-2024), aliado da procuradora-geral Consuelo Porras, considerada "corrupta" pelos Estados Unidos e a União Europeia.

