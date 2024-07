Prodígios da natação, Popovici e McIntosh conquistam seus primeiros ouros olímpicos

O romeno David Popovici e a canadense Summer McIntosh, duas das maiores joias da natação aos 19 e 17 anos, se sagraram campeões olímpicos pela primeira vez nesta segunda-feira (29) nos Jogos de Paris-2024.

Os triunfos de Popovici nos 200m livre e de McIntosh nos 400m medley abriram uma jornada de cinco finais no pavilhão de La Défense, que no domingo havia sediado a festa de coroação do ídolo francês Léon Marchand.

A noite desta segunda-feira foi de Popovici e McIntosh, que se firmaram como novos ídolos do esporte para os próximos anos.