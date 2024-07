Primeira-ministra italiana afirma que China é 'interlocutor importante' para frear instablidade global

"Há uma crescente insegurança a nível internacional e penso que China é, inevitavelmente, um interlocutor muito importante para abordar todas estas dinâmicas", declarou Meloni no início da reunião com Xi.

O objetivo da viagem, que terminará na quarta-feira (31) é "revitalizar as relações bilaterais nas áreas de interesse comum", segundo uma fonte do governo italiano.

Meloni conversará com as autoridades chinesas sobre "as principais questões na agenda internacional, começando pela guerra na Ucrânia", afirmou a fonte.

A Itália abandonou no ano passado o acordo "Novas Rotas da Seda" com a China, depois de ter sido o único país do G7 a participar no programa de grandes investimentos de Pequim em infraestruturas no exterior.