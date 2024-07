Prefeita de Paris quer 'conservar' pira e anéis olímpicos na Torre Eiffel

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, quer "trabalhar" na possibilidade de "conservar" a pira instalada nos jardins das Tulheiras e os anéis olímpicos que estão na Torre Eiffel depois dos Jogos.

"Existem três símbolos nos quais devemos pensar: os anéis olímpicos na Torre Eiffel", a pira, que é "extraordinária e magnífica", e as estátuas das dez mulheres francesas que apareceram no Sena durante o quadro artístico intitulado "Sororidade" na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024, enumerou Hidalgo em declarações à rádio France Bleu Paris.

As estátuas de mulheres que se destacaram em diferentes áreas por seu trabalho como pioneiras e inspiradoras, entre elas a filósofa e escritora Simone de Beauvoir e a primeira presidente do Parlamento Europeu, Simone Veil, "teriam seu lugar em Paris, especialmente no distrito XVIII", no norte da cidade.