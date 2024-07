Petróleo fecha em queda apesar de tensões crescentes no Oriente Médio

As cotações do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira (29), apesar das tensões crescentes no Oriente Médio, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu uma "resposta severa" ao disparo de um foguete nas Colinas de Golã anexadas, que matou 12 crianças.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte com vencimento em setembro fechou em queda de 1,7%, a US$ 79,78. já em Nova York, o West Texas Intermediate para entrega nesse mesmo mês também recuou 1,7%, fechando a US$ 75,81 o barril.

Segundo o analista de mercado David Morrison, da Trade Nation, os investidores estão mais preocupados com a demanda do que com a oferta no momento.