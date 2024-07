Parlamento turco aprova dispositivo que permite sacrifício de cães de rua

O artigo, que pertence a um projeto de lei que começou a ser analisado no domingo, prevê o sacrifício de cães "que representem perigo para a vida e a saúde de pessoas e animais, que tenham comportamento negativo incontrolável e que" estejam sofrendo de doença contagiosa ou incurável ou cuja adoção seja proibida".

O texto poderá ser aprovado nos próximos dias.

O Partido Republicano do Povo (CHP), a segunda maior força no Parlamento e que controla as maiores cidades do país, incluindo Istambul e a capital Ancara, afirma que seus prefeitos não aplicarão a lei.