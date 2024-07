Panamá prevê aumento do fluxo de migrantes na selva do Darién após eleições na Venezuela

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, previu nesta segunda-feira (29) um aumento do número de migrantes venezuelanos que atravessarão a selva do Darién com destino aos Estados Unidos, após a controversa reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela.

Mais de 200.000 pessoas já realizaram a travessia em 2024, dois terços delas de venezuelanos, segundos dados oficiais panamenhos.

"Eu acredito, e espero estar errado, que o fluxo de venezuelanos [pelo Darién] vá aumentar por razões óbvias. Temos que tomar as decisões correspondentes também para proteger suas vidas, sua integridade e facilitar o trânsito das pessoas que desejam emigrar para os Estados Unidos", disse Mulino em uma coletiva de imprensa.