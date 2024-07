Nos EUA, maior incêndio florestal na Califórnia em 2024 queima área maior que Los Angeles

O maior incêndio florestal da Califórnia este ano, batizado Park Fire, foi um dos mais de 100 incêndios queimando nos Estados Unidos no domingo, 28, de acordo com o Centro Nacional Interagências de Incêndios norte-americano. Até domingo, o incêndio havia queimado uma área maior do que a cidade de Los Angeles, escurecendo o céu com fumaça e mobilizando milhares de bombeiros. O incêndio abrangia mais 1.455 quilômetros quadrados no interior do norte da Califórnia.

Milhões de pessoas estavam sob alertas de qualidade do ar no domingo no noroeste dos EUA e no oeste do Canadá. O Park Fire começou na quarta-feira, 24, quando autoridades disseram que um homem empurrou um carro em chamas em um desfiladeiro em Chico e depois fugiu. O homem acusado de iniciar o incêndio foi preso na quinta-feira, 25, e deve comparecer ao tribunal nesta segunda-feira, 29.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os bombeiros fizeram progresso e foram ajudados pela melhoria do tempo no domingo na luta contra incêndios florestais que cobrem áreas massivas e deixam um rastro de destruição. No entanto, novas desocupações e recursos foram necessários, já que milhares de profissionais enfrentam as chamas.