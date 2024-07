Netanyahu visita as Colinas de Golã, onde um foguete matou 12 pessoas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou nesta segunda-feira (29) Majdal Shams, uma localidade nas Colinas de Golã, um território anexado por Israel, atingida no sábado por um foguete que matou 12 menores de idade.

Segundo o Exército israelense, o foguete foi disparado do Líbano pelo movimento islamista Hezbollah, que tem o apoio do Irã.

O projétil caiu em um campo de futebol com muitos jovens. As 12 vítimas fatais tinham entre 10 e 16 anos. Dezenas de pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades locais.