Ministros do grupo Quad expressam preocupação com a situação no Mar da China Meridional

Os ministros das Relações Exteriores do grupo Quad - Austrália, Estados Unidos, Índia e Japão - expressaram nesta segunda-feira (29) em Tóquio uma "grande preocupação com a situação nos mares de China Meridional e da China Oriental", em uma referência velada a Pequim.

"Continuamos expressando nossa séria preocupação com a militarização das áreas disputadas e com as manobras coercivas e intimidadoras no Mar da China Meridional", afirmaram os chefes de diplomacia do Quad no comunicado divulgado em Tóquio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O encontro teve a participação do secretário de Estado americano, Antony Blinken, que está em uma viagem diplomática pela região Ásia-Pacífico para reforçar a cooperação diante da crescente beligerância da China e de sua aproximação com a Rússia.