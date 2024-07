Líbano em alerta por temor de uma resposta israelense após bombardeio nas Colinas de Golã

Israel e Estados Unidos responsabilizam o Hezbollah pelo bombardeio, algo que o movimento xiita nega, apesar de ter reivindicado vários ataques contra posições militares israelenses no sábado.

O Hezbollah, aliado do Irã e do movimento islamista palestino Hamas, que está em guerra com Israel na Faixa de Gaza, mantém um confronto de baixa intensidade com o Exército israelense desde o início do conflito.

Em Majdal Shams, uma cidade de maioria drusa com cerca de 11.000 habitantes, foi enterrada nesta segunda-feira a última vítima fatal do ataque, um jovem identificado como Guevara Ibrahim, de 11 anos.