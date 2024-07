Latinos pró-Trump querem 'prosperidade' e rejeitam 'migração ilegal'

A nicaraguense reclamou das "fronteiras abertas" e do fato de "milhões de dólares serem enviados para imigrantes ilegais enquanto famílias trabalhadoras que migraram corretamente estão em dificuldades".

A maioria dos eleitores latinos nasceu nos Estados Unidos e 24% são naturalizados. Em 2020, 59% votaram no democrata Joe Biden.

Segundo o Pew Research Center, 36 milhões são elegíveis para votar, embora nem todos estejam registrados ou obrigados a votar. Apenas 16,5 milhões votaram em 2020, detalhou o National Museum of the American Latino.

É uma margem que os republicanos querem diminuir para novembro, com Trump prometendo deportações em massa, e com uma retórica que Fornos resumiu como: "A imigração ilegal prejudica mais os imigrantes legais".

-O voto latino-

Nos anos 70, o voto latino era 3 para 1 a favor dos democratas, uma tendência que agora está em 2 para 1, conforme detalha o professor Benjamín Márquez, do Departamento de Ciências Políticas da Universidade de Wisconsin.

A estratégia republicana, disse ele, não é ganhar o voto latino, "mas cortar o suficiente para ganhar a eleição".

Segundo Jorge Martínez, estrategista do conservador America First Policy Institute, eles esperam que Trump e seu companheiro de chapa J.D. Vance "ganhem a grande maioria do voto latino, especialmente nos estados em disputa".

"A política America First tem ajudado muito a comunidade latina, com uma agenda que garante prosperidade, oportunidades, crescimento e segurança e pode alcançar uma versão do sonho americano", detalhou à AFP.