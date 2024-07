Jogos Olímpicos, terreno propício para terapias questionadas

"No esporte há uma grande propaganda de todas as medicinas alternativas: há muita procura por parte dos atletas", explica à AFP o neurologista Didier Bouhassira, renomado especialista em dor.

Osteopatia, crioterapia, adesivos para dor… Os Jogos Olímpicos são uma vitrine privilegiada de um grande número de terapias ou produtos de eficácia cientificamente não comprovada, oferta que já prolifera há algum tempo no universo do esporte de alto nível.

Há oito anos, nos Jogos do Rio, a técnica da terapia com ventosas, ou "cupping", ganhou grande relevância midiática após ser elogiada pelo nadador Michael Phelps, apesar da falta de homologação científica.

Diferentes federações solicitaram um total de mais de 1.500 toneladas de gelo, segundo um artigo do British Journal of Sports Medicine, uma quantidade muito superior à oferta disponível, portanto terão que se contentar com 600 toneladas, o que de todo modo é dez vezes mais do que nos Jogos de Tóquio em 2021.

No entanto, embora os banhos de água fria tenham demonstrado ser benéficos em casos específicos, como na recuperação de insolação, "o gelo é frequentemente usado com a ideia de obter benefícios que não foram comprovados", diz o artigo.

Os autores, que criticam o uso rotineiro da crioterapia entre diversas sessões de exercícios, apontam o impacto ambiental da produção e preservação de tais quantidades de gelo.

Mas, entre os atletas, a rainha das terapias alternativas continua sendo a osteopatia. Onipresentes nas equipes técnicas das federações, os osteopatas também estão integrados nos quadros dos serviços médicos oficiais dos Jogos, para o acompanhamento diário dos atletas.

- Críticas à indústria farmacêutica -

Mas a osteopatia, que promete solucionar uma vasta gama de disfunções do organismo graças às manipulações corporais, carece de base científica e muitos especialistas questionam a sua eficácia.