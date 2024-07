'Fomos roubados': decepção e panelaço após resultado eleitoral na Venezuela

Em suas mãos, ela segurava uma buzina com as cores amarelo, azul e vermelho da bandeira da Venezuela.

"Isto é pelo descontentamento", disse à AFP uma moradora que pediu anonimato por temor a represálias. "Demoraram até quase uma da madrugada para dar resultados de mentira", acrescentou, com lágrimas nos olhos.

"Isso me deixou muito desamparada, saí para gritar", contou, sobre a reação que teve após ouvir o anúncio do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que deu a Maduro 51% dos votos, contra 44% de Edmundo González, candidato da principal coalizão opositora da Venezuela.

"Agora estamos avaliando, será que vou embora? Será que fico? O último que apague a luz", confessou.

No centro de Caracas, alguns comerciantes preferiram manter seus negócios fechados. "Minha família ficou chorando em casa", descreveu o dono de uma venda de comida rápida com a grade de segurança do local aberta pela metade.