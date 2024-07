Ex-presidente sul-africano Jacob Zuma é expulso do partido ANC

O Congresso Nacional Africano (ANC), no poder na África do Sul, expulsou o seu ex-presidente Jacob Zuma nesta segunda-feira (29) por ter liderado um partido rival nas eleições legislativas de maio, após um procedimento disciplinar.

O ANC, que perdeu sua maioria absoluta pela primeira vez — em grande parte devido à saída de Zuma —, declarou que a conduta do ex-mandatário era "inconciliável" com as regras do partido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Jacob Zuma afetou a integridade do ANC e faz campanha para tirar o ANC do poder, ao mesmo tempo que afirma que ainda não quebrou", declarou o secretário-geral do partido, Fikile Mbalula, em entrevista coletiva. Portanto, foi "excluído", completou.