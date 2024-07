EUA pede 'acesso de todos os partidos' à apuração de votos na Venezuela

As autoridades eleitorais devem "garantir a transparência e o acesso de todos os partidos políticos e da sociedade civil à apuração dos votos" na Venezuela, afirmou neste domingo (29) o chefe da diplomacia dos Estados Unidos para a América Latina, Brian Nichols.

"Os eleitores venezuelanos compareceram massivamente às urnas para expressar sua vontade", acrescentou Nichols em uma mensagem na rede social X, na qual também pede "a pronta publicação dos resultados".

"A credibilidade do processo eleitoral depende disso", insiste o alto funcionário do Departamento de Estado, ao final de uma jornada em que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de 61 anos, disputa a continuidade do chavismo frente à oposição.