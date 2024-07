EUA duvida que resultado eleitoral na Venezuela reflita 'os votos'

Os Estados Unidos estão preocupados com o resultado que proclama Nicolás Maduro vencedor da eleição presidencial na Venezuela porque duvidam que "reflita a vontade ou os votos do povo venezuelano".

"O campo de Maduro tem que tomar uma decisão clara, se quer ou não continuar com o isolamento, ou avançar para um caminho de reintegração do país no sistema internacional e na comunidade das nações", acrescentou.

- Pressão para Biden e Harris -

O presidente democrata Joe Biden optou por uma diplomacia de diálogo com Caracas.

Como moeda de troca, Biden usou as sanções, que flexibilizou como recompensa por compromissos ou concessões de Maduro, para lançar as bases da eleição realizada neste domingo, e as reinstaurou quando Caracas não cumpriu as suas promessas.