EUA confia que pode evitar ampliação da guerra entre Israel e Hezbollah

"Ninguém quer uma guerra mais ampla e estou confiante de que podemos evitá-la", disse Kirby em videoconferência com a imprensa.

Autoridades dos EUA e de Israel mantiveram diálogos em "vários níveis" durante o fim de semana após o ataque, e o risco de uma guerra total seria um "exagero", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Os Estados Unidos estão confiantes de que uma guerra mais ampla entre Israel e o Hezbollah pode ser evitada, apesar do ataque mortal com foguetes às Colinas de Golã anexadas, que matou 12 crianças, disse a Casa Branca nesta segunda-feira (29).

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu uma "resposta severa" nesta segunda-feira, em visita ao local do ataque em Majdal Shams.

As tensões regionais aumentaram após o ataque que Israel e os Estados Unidos atribuíram ao grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Kirby disse, no entanto, que as tensões crescentes não devem afetar as negociações por um cessar-fogo em Gaza, onde Israel luta contra o grupo islamista palestino Hamas, apoiado pelo Irã.

"Não vemos qualquer indicação neste momento, na manhã desta segunda-feira, de que haverá um impacto significativo" do ataque às Colinas de Golã sobre a situação, estimou Kirby.

