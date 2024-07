Esgrimista Olga Kharlan conquista primeira medalha para Ucrânia em Paris

A esgrimista Olga Kharlan ganhou nesta segunda-feira (29) o bronze na prova individual de sabre, a primeira medalha para a Ucrânia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Kharlan venceu o combate pelo terceiro lugar por pequena margem, 15-14, contra a sul-coreana Choi Sebin, número 24 do mundo, protagonizando uma virada espetacular após estar muito atrás no placar, com 5-11.

O terceiro lugar serve de consolo depois de perder a chance de disputar o ouro individual, após cair para a francesa Sara Balzer nas semifinais.