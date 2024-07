Equador reduz taxa de homicídio em 19% em meio à guerra contra o tráfico de drogas

O Equador, em plena luta contra o tráfico de drogas e o crime organizado, reduziu em 19% a taxa de homicídios entre janeiro e julho deste ano em comparação ao mesmo período de 2023, informou a ministra do Interior, Mónica Palencia, nesta segunda-feira (29).

"Temos uma redução sustentada de 19% nos homicídios", afirmou Palencia ao apresentar o balanço do trabalho do chamado Bloco de Segurança, constituído pela polícia e as Forças Armadas, para combater o crime organizado.

Os homicídios passaram de 4.307 de janeiro a julho de 2023 a 3.508 no mesmo período em 2024, uma redução de 799 mortes, segundo a ministra.