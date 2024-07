COI se desculpa após confundir Coreias em festa de abertura

Coreia do Sul foi apresentada incorretamente com o nome oficial da sua rival do Norte durante cerimônia de abertura dos Jogos de Paris. Episódio semelhante já havia ocorrido com Coreia do Norte nos jogos de 2012.O Comitê Olímpico Internacional (COI) pediu "desculpas profundas" à Coreia do Sul neste sábado (27/07) após uma gafe diplomática durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na qual os atletas sul-coreanos foram incorretamente apresentados como se fossem os seus rivais norte-coreanos. "Pedimos profundas desculpas pelo erro que ocorreu durante a apresentação da equipe sul-coreana na transmissão da cerimônia de abertura", declarou o COI em uma publicação em sua conta oficial na rede X em língua coreana. Ainda neste sábado, o porta-voz do COI, Mark Adams, classificou o erro como "profundamente lamentável". "Só podemos nos desculpar que esse erro tenha sido cometido". A gafe ocorreu enquanto a delegação sul-coreana navegava pelo rio Sena, na capital francesa, num barco também compartilhado com a delegação da Costa Rica e outras três nações. Quando chegou a vez de a equipe sul-coreana ser apresentada, os locutores oficiais do evento se referiram ao país tanto em inglês quanto em francês como "República Democrática da Coreia", o nome oficial da Coreia do Norte. O nome oficial da Coreia do Sul é apenas República da Coreia. Mais tarde, a Coreia do Norte foi corretamente anunciada com seu o nome oficial quando sua delegação foi apresentada. Ou seja, o nome foi apresentado duas vezes durante a cerimônia. Para os Jogos de Paris, a Coreia do Sul enviou 143 atletas. Já a vizinha do Norte vai contar com apenas 16 atletas. Desculpas e críticas A gafe provocou críticas na Coreia do Sul, que mantém relações extremamente tensas com a ditadura comunista do Norte. Os dois países já travaram uma guerra nos anos 1950 e tecnicamente o conflito nunca foi encerrado formalmente. Nas últimas semanas, os dois países também passaram a travar um "duelo aéreo", com ativistas sul-coreanos lançando balões com propaganda em direação ao Norte, que por sua vez vem respondendo com o envio de centenas de balões com lixo e fezes. O Comitê Olímpico da Coreia do Sul disse no sábado que havia recebido uma mensagem do COI, indicando que o chefe do comitê internacional, Thomas Bach, também desejava se desculpar diretamente com o presidente da Coreia do Sul por telefone. Mais cedo, o Ministério dos Esportes da Coreia do Sul disse um comunicado ter achado a gafe em Paris "lamentável". O vice-ministro dos esportes, Jang Mi-ran, campeão olímpico de levantamento de peso em 2008, também solicitou uma reunião com o chefe do COI, Bach, para discutir o assunto. Já o Ministério das Relações Exteriores do país disse em um comunicado que havia entrado em contato com a embaixada francesa em Seul, que lamentou o que classificou como um "erro incompreensível". Gafe semelhante já havia ocorrido nos jogos de Londres em 2012 A confusão entre as Coreias também não foi exatamente inédita. Os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, já haviam sido palco de uma gafe semelhante, mas com a Coreia do Norte como protagonista. Na rodada inicial do futebol feminino daquele ano, uma partida entre a Coreia do Norte e a Colômbia, sofreu atraso de uma hora após os organizadores usarem incorretamente a bandeira da Coreia do Sul num telão enquanto as jogadoras da equipe do Norte eram apresentadas. Em protesto, as jogadoras norte-coreanas se recusaram a deixar o vestiário até que o problema fosse corrigido. À época, o Comitê Organizador dos Jogos de Londres (LOCOG) publicou um pedido formal de desculpas para a delegação norte-coreana. Um ano antes, nos Jogos Mundiais Militares, no Rio de Janeiro, a norte-coreana Kum Ok Kim venceu a disputa da maratona feminina, mas enquanto celebrava no pódio foi surpreendida com a execução do hino da Coreia do Sul. jps/ra (DW, AFP, Reuters, ots)