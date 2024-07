China: 15 pessoas morrem em deslizamento de terra após fortes chuvas no país

Ao menos 15 pessoas morreram no domingo, 28, depois que um deslizamento de terra atingiu uma residência próximo a província de Hunan, região turística do sudeste da China, durante as fortes chuvas que inundaram a região. Em outra parte do país, um entregador morreu no sábado após o veículo em que estava ser atingido por uma árvore que caiu em Xangai. As informações são da ABC News.

Segundo a reportagem, as mortes foram as primeiras na China relacionados ao tufão Gaemi, que enfraqueceu tornando-se uma tempestade tropical após atingir a costa chinesa na quinta-feira, 25. Antes de chegar ao país, o tufão intensificou as chuvas de monções nas Filipinas, deixando pelo menos 34 mortos, e atingiu a ilha de Taiwan, onde o número de mortos subiu para 10, disseram autoridades no sábado à noite.

De acordo com o relatórios da Televisão Central da China - CCTV, o deslizamento de terra foi provocado pela água que desceu das montanhas por causa das chuvas. Eles não mencionaram Gaemi, mas a Administração Meteorológica da China disse que chuvas pesadas ligadas à tempestade tropical atingiram partes do sudeste da província de Hunan no sábado.