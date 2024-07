Biden divulga plano para mudar Suprema Corte, com limite de mandato para juízes

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou uma aguardada proposta por mudanças na Suprema Corte americana, ao pedir ao Congresso que estabeleça prazo para o mandato dos magistrados, bem como um código de ética com força de lei para os nove juízes. Ele também pressiona congressistas a aprovar uma emenda constitucional a fim de limitar a imunidade do presidente do país.

A Casa Branca detalhou hoje a proposta de Biden para o mais importante tribunal americano, mas ela parece ter chance muito pequena de aprovação no dividido Congresso, apenas 99 dias antes da eleição. Ainda assim, o Partido Democrata espera que isso ajude os eleitores a se concentrar em avaliar suas escolhas, na acirrada disputa.

Provável nome democrata, a vice-presidente Kamala Harris tem retratado a disputa contra o ex-presidente Donald Trump, republicano, como "uma escolha entre a liberdade e o caos". Ela logo apoiou a proposta de Biden e acrescentou que "há uma clara crise de confiança enfrentada pela Suprema Corte".