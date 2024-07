Bia Haddad e Luisa Stefani vencem na estreia das duplas femininas no tênis em Paris

As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram nesta segunda-feira (28) as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-4 e avançaram à segunda rodada do torneio de tênis do Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Nas oitavas de final elas vão enfrentar as britânicas Katie Boulter e Heather Watson ou as alemãs Angelique Kerber e Laura Siegemund.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Luisa Stefani conquistou a inédita medalha de bronze para o tênis brasileiro nas duplas femininas em Tóquio 2020 jogando ao lado de Laura Pigossi.