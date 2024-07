Austrália: mulher é presa por forçar filha a se casar; jovem foi assassinada pelo marido

Uma mulher de quase 50 anos se tornou a primeira pessoa a ser presa sob as leis de casamento forçado da Austrália. Sakina Muhammad Jan foi declarada culpada de coagir a sua filha, Ruqia Haidari, de 21 anos, a se casar com Mohammad Ali Halimi, 26, em troca de dinheiro. A jovem foi assassinada pelo marido seis semanas após o casamento, em 2019, crime pelo qual ele foi condenado à prisão perpétua. As informações são da BBC.

Na segunda-feira, 22, Sakina, que se declarou inocente, foi condenada a três anos de prisão pelo que a juíza chamou de "pressão intolerável" que ela teria colocado sobre sua filha - mas ela poderá ser solta após 12 meses para cumprir o restante da pena na comunidade. De acordo com a BBC, leis de casamento forçado foram introduzidas na Austrália em 2013 e têm pena máxima de sete anos de prisão, mas há vários casos pendentes, tornando Sakina a primeira pessoa a ser condenada pelo crime.

Refugiada afegã hazara que fugiu da perseguição do Talibã, Sakina migrou para a região de Victoria com seus cinco filhos em 2013. Seus advogados disseram que ela sofre uma "dor" duradoura pela morte de sua filha, mas continua mantendo sua inocência.