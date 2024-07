Anistia Internacional denuncia 'abusos' contra imigrantes em ilha da Grécia

A Anistia Internacional (AI) denunciou "prisões arbitrárias e ilegais" de imigrantes em um centro localizado na ilha grega de Samos, e pediu que a União Europeia (UE) não use esse local como modelo para seu Pacto de Migração e Asilo, aprovado recentemente.

A Grécia "deve revogar urgentemente as normas jurídicas que privam sistemática e ilegalmente de liberdade as pessoas que pedem asilo no centro de Samos, financiado pela UE", declarou a AI.

A ONG divulgou nesta terça-feira (30) um relatório sobre o centro da ilha de Samos, no Mar Egeu, no qual denuncia a superpopulação local, que atingiu um pico de 4.850 ocupantes em outubro de 2023. "Isso levou as pessoas a serem alojadas em locais não residenciais, como cozinhas, salas de aula e contêineres, em condições inadequadas."