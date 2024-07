Alcaraz vence Griekspoor e avança à 3ª rodada dos Jogos de Paris-2024

O tenista Carlos Alcaraz deu uma alegria à Espanha ao vencer o holandês Tallon Griekspoor nesta segunda-feira (29) e avançar à terceira rodada do torneio de simples dos Jogos de Paris-2024 horas depois da eliminação do astro e compatriota Rafael Nadal, que perdeu para o sérvio Novak Djokovic.

Alcaraz venceu por 2 sets a 0, parciais de 6-1 e 7-6 (7-3). O jovem espanhol fez uma partida tranquila no primeiro set, mas no segundo teve que suar muito mais para vencer no tie break.

O duelo teve um momento de suspense quando, com o holandês vencendo por 5 a 4 na segunda parcial, o número três do mundo pediu atendimento médico.