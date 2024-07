Ucrânia diz que atacou depósito de petróleo no sul da Rússia

O Estado-Maior Ucraniano disse em comunicado que os serviços de segurança de Kiev foram responsáveis por um ataque de drone na região de Kursk, no sul da Rússia, contra um depósito de petróleo usado para atender às necessidades dos militares russos, e contendo 11 tanques com um volume de 7.000 metros cúbicos. O ataque causou "fortes explosões e um incêndio, provavelmente envolvendo contentores com produtos petrolíferos", acrescentou.

"As forças de defesa continuam a tomar todas as medidas para minar o potencial militar e econômico dos ocupantes russos e forçar a Federação Russa a pôr fim à sua agressão armada contra a Ucrânia", afirma o comunicado.

Neste domingo, 28, também, o Ministério da Defesa russo afirmou que sete drones ucranianos foram abatidos durante a noite sobre território russo, enquanto um responsável regional disse que um ataque de drone causou um incêndio no depósito de petróleo da província de Kursk.