Separatistas no norte do Mali reivindicam 'grande vitória' contra o exército

Os separatistas do norte de Mali reivindicaram neste domingo (28) uma "grande vitória" contra o Exército do país e seus aliados russos, após três dias de intensos confrontos em Tinzaouatene, perto da fronteira com a Argélia.

"Nossas forças aniquilaram definitivamente as colunas inimigas no sábado", afirma um comunicado assinado por Mohamed Elmaouloud Ramadane, porta-voz de uma aliança de grupos armados separatistas chamada CSP-DPA e dominada pelos tuaregues.

Os confrontos sem precedentes nos últimos meses eclodiram entre o exército e os separatistas na cidade de Tinzaouatene, na quinta-feira.