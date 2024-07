Russell (Mercedes) supera Hamilton e vence GP da Bélgica de F1

Max Verstappen (Red Bull), que largou da 11ª posição devido a uma sanção que o fez perder dez posições por troca de motor fora do regulamento, terminou em quinto, à frente da outra McLaren, a de Lando Norris, que terminou em sexto.

O piloto britânico George Russell venceu neste domingo (28) o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Bélgica, à frente do seu companheiro de equipe e também britânico Lewis Hamilton, dando à Mercedes a sua primeira dobradinha desde 2022.

Russell largou na sexta posição do grid e conseguiu assumir a liderança da corrida após fazer apenas um pit stop.

Verstappen é o líder do Mundial de Pilotos com 275 pontos, 78 a mais que o segundo colocado, Lando Norris. A Red Bull lidera o campeonato de construtores com 42 pontos de vantagem sobre a McLaren.

A Fórmula 1 faz uma pausa até a próxima corrida, que será só no dia 25 de agosto: o Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort.

--- Classificação do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1:

1. George Russell (GBR/Mercedes) os 308,052 km em 1 hora 19:57.040

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 0.526

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 1.173