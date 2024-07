O judoca Willian Lima conquistou a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste domingo (28), ao ficar com a prata na categoria até 66 quilos do judô.

Willian Lima é prata no judô e fatura primeira medalha do Brasil em Paris

As chuvas recentes em Paris poluíram o Sena e obrigaram o cancelamento do primeiro treino de triatlo no rio previsto para este domingo (28), embora os organizadores dos Jogos Olímpicos "confiem" na possibilidade de realização das provas de terça e quarta-feira.

Primeiro treino do triatlo olímpico no Sena é cancelado por poluição

=== VENEZUELA ELEIÇÕES ===

CARACAS:

Venezuela decide entre continuidade e mudança em eleição tensa

Continuidade ou mudança: os venezuelanos votam neste domingo (28) em uma eleição presidencial tensa e crucial, entre ataques da autoridade eleitoral contra o principal candidato de oposição e o alerta do presidente Nicolás Maduro de que os resultados devem ser "respeitados".

=== ISRAEL PALESTINOS GAZA ===

MAJDAL SHAMS:

Israel promete atacar o inimigo com força após bombardeio nas Colinas de Golã

O ministro da Defesa de Israel prometeu neste domingo (28) atacar com força o inimigo, após um bombardeio atribuído ao Hezbollah libanês que matou 12 pessoas no sábado nas Colinas de Golã anexadas, o que gera o temor de uma guerra regional derivada do conflito em Gaza.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

A 100 dias das eleições americanas, uma campanha marcada por acontecimentos históricos

A campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos entra neste domingo (28) em seus últimos 100 dias, profundamente marcada pela tentativa de assassinato de Donald Trump e pela abrupta saída do presidente Joe Biden da corrida.

CHICO:

Megaincêndio se torna um dos maiores da história da Califórnia

Um incêndio incontrolável no norte da Califórnia se tornou em três dias um dos maiores da história deste estado no oeste dos Estados Unidos.

-- EUROPA

MOSCOU:

Putin ameaça retomar produção de armas nucleares de alcance médio

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou neste domingo retomar a produção de armas nucleares de alcance médio caso os Unidos confirmem a intenção de instalar mísseis na Alemanha ou em outras regiões da Europa.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Aiatolá Khamenei aprova eleição do reformista Pezeshkian como presidente do Irã

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, aprovou oficialmente neste domingo (28) a eleição do reformista Masud Pezeshkian como o nono presidente da República Islâmica.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

EUA e Japão criticam cooperação militar da Rússia com a China e a Coreia do Norte

Estados Unidos e Japão condenaram, neste domingo (28), a cooperação militar da Rússia com a China e a Coreia do Norte, denunciando as "ações desestabilizadoras" de Pequim, sobretudo no Mar do Sul chinês, em uma reunião entre os ministros da Defesa e das Relações Exteriores de ambos países em Tóquio.

=== ESPORTE ===

--- FÓRMULA 1

SPA-FRANCORCHAMPS:

Russell (Mercedes) supera Hamilton e vence GP da Bélgica de F1

O piloto britânico George Russell venceu neste domingo (28) o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Bélgica, à frente do seu companheiro de equipe e também britânico Lewis Hamilton, dando à Mercedes a sua primeira dobradinha desde 2022.

