Operadores de câmera dos Jogos Olímpicos devem evitar planos 'sexistas' das atletas

As Olimpíadas na capital francesa são as primeiras em 128 anos de história dos Jogos modernos com paridade de gênero em termos de número de atletas. Além disso, as competições femininas ganharão presença nos horários de maior audiência.

Responsável por captar as imagens televisivas dos Jogos Olímpicos, o OBS as transmite pelas emissoras detentoras dos direitos ao redor do mundo.

Para ele, o problema reside em um "viés inconsciente", já que os operadores de câmera e os diretores de televisão tendem a mostrar mais close-ups - imagens muito aproximadas - das mulheres do que dos homens.

Os organizadores de Paris 2024 implementaram uma série de medidas para destacar o esporte feminino, como programar a maratona feminina como o evento de encerramento das competições olímpicas, em vez da masculina como é tradicional.

"Tradicionalmente, nos esportes coletivos, primeiro ocorrem as finais femininas e depois as masculinas. Nos esportes de força e combate, tradicionalmente as competições femininas são pela manhã e as masculinas à tarde".

Marie Sallois, diretora responsável pela igualdade de gênero no Comitê Olímpico Internacional, afirmou que os Jogos de Paris são "de fato" a maior plataforma do mundo para promover a igualdade de gênero no e através do esporte.

Sallois destacou os "momentos simbólicos" na cerimônia de abertura na sexta-feira, onde quase todas as delegações tiveram porta-bandeiras masculinos e femininos, enquanto ao longo do evento foram realizadas homenagens ao papel das mulheres na história da França.

adp/pst/iga/mcd/ic/yr