Nadadora Ana Carolina Vieira é expulsa da delegação do Brasil em Paris por indisciplina

A nadadora Ana Carolina Vieira foi expulsa da delegação do Brasil por ter saído da Vila Olímpica sem autorização na noite de abertura dos Jogos de Paris 2024, informou a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos neste domingo (28).

No sábado, Ana Carolina competiu com a equipe brasileira no revezamento 4x100 metros livre que foi eliminada nas séries preliminares, com a 16ª colocação geral.

Outro nadador brasileiro, Gabriel Santos, também saiu da Vila sem permissão na noite de sexta-feira, véspera de sua participação no revezamento 4x100 m livre masculino, que o Brasil também não avançou para a final.