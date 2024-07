Murray adia sua aposentadoria do tênis ao vencer nas duplas em Paris-2024

O tenista britânico Andy Murray adiou neste domingo (28) sua aposentadoria do tênis com uma vitória dramática em sua estreia nas duplas masculinas em Paris-2024, junto com seu compatriota Dan Evans, contra os japoneses Taro Daniel e Kei Nishikori por 2-6, 7-6 (7/5) e 11-9.

O ex-número um do mundo e vencedor de três torneios de Grand Slam sofreu para prolongar sua carreira, já que junto com Evans salvou cinco match points quando perdiam por 9 a 4 no tie-break.

Após o sufoco a dupla britânica venceu de virada em 1 hora e 53 minutos na quadra Suzanne Lenglen.