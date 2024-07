Megaincêndio se torna um dos maiores da história da Califórnia

As autoridades emitiram ordens de evacuação para cerca de 4.000 pessoas, enquanto outras centenas estão sob alerta e poderão ter que deixar suas casas.

"Park", o primeiro megaincêndio desta temporada no estado e o mais intenso de 2024, consumiu mais de 350.000 hectares até a noite de sábado (27), se tornando o sétimo maior nos registros da Califórnia, segundo a agência estadual Cal Fire.

Um incêndio incontrolável no norte da Califórnia se tornou em três dias um dos maiores da história deste estado no oeste dos Estados Unidos.

Por enquanto, apenas 10% do fogo foi controlado, apesar dos esforços de mais de 3.700 pessoas que trabalham para extingui-lo, além de 10 helicópteros e vários aviões-tanque.

"As condições extremas deste incêndio continuam representando um desafio para os bombeiros", afirmou a Cal Fire na rede social X.

As chamas começaram na tarde de quarta-feira perto da localidade de Chico, no condado de Butte, e em poucas horas alcançaram a vizinha Tehama.

Este megaincêndio traz lembranças dolorosas aos moradores de Paradise, uma cidade a cerca de 15 km de Chico, onde 85 pessoas morreram em 2018 no incêndio mais mortal da Califórnia e que agora está sob alerta de evacuação.

Segundo as últimas informações, 20 construções foram destruídas, uma queda em relação à primeira estimativa de 137.

A Califórnia enfrenta um começo precoce do que parece que será uma temporada intensa de incêndios florestais.

Ava Elsner, que foi impactado por este incidente de 2018, disse à CNN que se preocupa com os vizinhos.

As chamas em áreas de florestas também avançam com força no Canadá, onde o fogo consumiu quase completamente a cidade turística de Jasper, na província de Alberta.

Segundo especialistas, os eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais comuns devido ao aquecimento global agravado pela ação humana.

