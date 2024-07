Investigação é aberta por antissemitismo em jogo Israel-Paraguai nos Jogos de Paris

Uma investigação por provocação ao ódio racial agravado foi aberta após pessoas presentes no sábado no jogo de futebol entre Israel e Paraguai, do torneio masculino olímpico, fazerem gestos antissemitas e exibirem uma faixa com a inscrição "Genocide Olympics", informou neste domingo (28) o Ministério Público.

No estádio Parque dos Príncipes, em Paris, um grupo de cerca de dez pessoas "vestidas de preto, mascaradas e carregando bandeiras palestinas exibiu uma faixa onde se lia "Genocide Olympics" (Olimpíadas Genocidas, em inglês) e uma delas fez "gestos de caráter antissemita", detalhou a mesma fonte.

O Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (COJO) apresentou uma denúncia, segundo o Ministério Público, que confirmou uma informação do jornal Le Parisien.