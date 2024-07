Hamilton vence GP da Bélgica após desclassificação de Russell

"De partir o coração", desabafou Russell nas redes sociais após a decisão. "Chegamos 1,5 kg abaixo do peso e fomos desclassificados da corrida. Deixamos tudo na pista hoje e tenho orgulho de ter cruzado a linha em primeiro. Haverá mais pela frente", prometeu.

O britânico violou o artigo 4.1 do código de regulamentos técnicos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), tendo o seu carro sido verificado com um peso "inferior ao peso mínimo exigido (798 kg)", segundo um documento oficial consultado pela AFP.

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi declarado vencedor do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 depois que seu companheiro de equipe George Russell, que cruzou a linha de chegada em primeiro, foi desclassificado quando seu carro não atingiu o peso mínimo exigido pelo regulamento após uma inspeção anunciada pela direção da prova neste domingo.

O atual líder do Mundial de Pilotos, Max Verstappen, sobe uma posição e chega ao quarto lugar nesta 14ª etapa do campeonato, seguido por Lando Norris (McLaren), em quinto lugar.

O australiano Oscar Piastri (McLaren), vencedor do Grande Prêmio da Hungria no fim de semana passado, fica em segundo e a Ferrari de Charles Leclerc em terceiro.

Com esta decisão, seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que havia terminado a prova em segundo, ganhou uma posição e conquistou assim seu 105º GP de F1 na carreira.

A outra Ferrari, a do espanhol Carlos Sainz, termina em sexto. Atrás dele ficou o mexicano da Red Bull Sergio Pérez (7º) e em oitavo o espanhol Fernando Alonso da Aston Martin.

- Verstappen continua líder -

O holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, terminou em quarto lugar após largar em 11º devido a uma penalidade em que perdeu 10 posições no grid após ter trocado o motor de seu carro além das cotas permitidas.

Diante do público que veio em massa para vê-lo - ele nasceu na Bélgica e é filho de mãe belga - Verstappen deu sinais de melhora durante a classificação sob chuva no sábado, mas a sanção o levou a largar da distante sexta fila do grid.

Verstappen, atual tricampeão mundial, sabia que não é mais tão fácil ultrapassar e vencer seus rivais como fazia frequentemente e as últimas provas mostraram isso.

"No geral, foi um dia bastante positivo para mim, considerando que larguei em 11º lugar", disse Verstappen.