Francês Léon Marchand conquista ouro nos 400m medley e bate recorde olímpico de Phelps

O japonês Tomoyuki Matsushita ficou na segunda posição, a 5,67s do francês, e o americano Carson Foster em terceiro, a 5,71s.

Marchand parou o cronômetro de sua exibição em 4h02,95, em meio à alegria dos 13 mil espectadores que desfrutaram do primeiro ouro francês na natação desde Londres-2012.

Com seu tempo, Marchand tornou obsoleta a marca de 4m03s84 que Phelps alcançou em Pequim-2008.

O próprio 'Tubarão de Baltimore' assistiu pessoalmente à façanha do homem que já havia superado em 2023 o último recorde mundial de sua lendária carreira, 4m02s50.

"Sonhei com isso. Tentei absorver a energia do público, foi fantástico, mal posso esperar para competir novamente", disse o sorridente nadador loiro de 22 anos. "Agora posso me livrar da pressão".