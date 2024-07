França investiga ameaças a atletas israelenses nos Jogos Olímpicos

As autoridades francesas iniciaram uma investigação sobre ameaças de morte com agravantes depois que três atletas israelenses nos Jogos Olímpicos receberem e-mails intimidadores, informou o Ministério Público de Paris à AFP neste domingo (28).

A investigação, liderada pela autoridade que combate crimes que incitam ao ódio na internet, foi aberta após um sinal do ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, informou o MP.

De acordo com uma fonte próxima ao caso, ainda não foi estabelecida nenhuma relação com o Irã ou outro país. Tampouco com os dados pessoais de atletas divulgados ilegalmente nas redes sociais na sexta-feira.