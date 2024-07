EUA e Japão criticam cooperação militar da Rússia com a China e a Coreia do Norte

Estados Unidos e Japão condenaram, neste domingo (28), a cooperação militar da Rússia com a China e a Coreia do Norte, denunciando as "ações desestabilizadoras" de Pequim, sobretudo no Mar do Sul chinês, em uma reunião entre os ministros da Defesa e das Relações Exteriores de ambos países em Tóquio.

O encontro também serviu para anunciar o fortalecimento dos laços militares e de defesa entre as duas nações, que inclui uma nova estrutura de comando americana no Japão para facilitar ações comuns, uma decisão classificada como "histórica" pelos EUA.

Washington e Tóquio "destacaram com preocupação a crescente e provocativa cooperação estratégica da Rússia" com a China, citando exercícios militares conjuntos perto do Japão.