Estudantes de Bangladesh ameaçam retomar protestos

Um grupo de estudantes de Bangladesh ameaçou retomar as manifestações violentas que abalaram o país asiático devido a um sistema de cotas para contratações no serviço público, caso as autoridades não liberem os seus líderes detidos.

Os confrontos entre manifestantes e as forças de segurança e a repressão das autoridades deixaram pelo menos 205 mortos neste país do sudeste asiático na semana passada, segundo um balanço da AFP baseado em dados divulgados pela polícia e os hospitais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro do Interior, Asaduzzaman Khan, anunciou neste domingo (28) que 147 pessoas morreram, o primeiro balanço oficial divulgado até o momento.