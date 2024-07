Eleições nos EUA: Kamala Harris arrecada US$ 200 milhões na 1ª semana de campanha presidencial

A campanha da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, arrecadou US$ 200 milhões desde que ela emergiu como a provável candidata presidencial do Partido Democrata na semana passada.

"O ímpeto e a energia da vice-presidente Harris são reais - assim como os fundamentos desta corrida: esta eleição será muito acirrada e decidida por um pequeno número de eleitores em apenas alguns estados", disse Michael Tyler, diretor de comunicações da campanha, em um comunicado.

Harris fez campanha em Pittsfield, Massachusetts, no sábado, 27, atraindo centenas de pessoas para uma arrecadação de fundos que foi organizada quando Biden ainda estava no topo da chapa democrata. Esperava-se originalmente que a arrecadação de fundos arrecadasse US$ 400 mil, mas acabou arrecadando cerca de US$ 1,4 milhão, de acordo com a campanha.

Apoio