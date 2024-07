Com show de Rebeca Andrade, Brasil vai a 5 finais na ginástica artística feminina de Paris

No individual geral, Rebeca obteve 57.700 e se classificou em segundo lugar, atrás apenas da americana Simone Biles, que ficou com 59.566.

Flávia Saraiva, com 54.199, avançou em 11º e Jade Barbosa ficou em 20º entre as 24 finalistas mas não poderá disputar a final porque o regulamento só autoriza duas atletas por país.

Com isso, o Brasil disputará seis finais da ginástica artística feminina: individual geral (com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva); salto (Rebeca Andrade), trave (Rebeca Andrade e Júlia Soares) e solo (Rebeca Andrade).

As finais da ginástica artística começam na terça-feira (30), com a disputa por equipes.

O individual geral feminino será na quinta (1º) e o salto no sábado, 3 de agosto. As barras assimétricas no dia seguinte (4) e as finais de solo e trave estão marcadas para o dia 5 de agosto.

- Biles brilha -

Mais cedo, três anos depois da amarga experiência em Tóquio, Simone Biles fez uma estreia brilhante nos Jogos de Paris, mostrando mais uma vez seu enorme talento.