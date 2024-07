Chefe da campanha governista sugere que Maduro venceu eleição na Venezuela

"O povo falou e essa voz do povo deve ser respeitada", insistiu.

"Não podemos dar resultados, mas podemos dar rostos", disse Rodríguez, esboçando um sorriso. "Foi a vitória de todos e de todas", acrescentou acompanhado pelo número dois do chavismo, Diosdado Cabello, e outros dirigentes governistas, todos sorridentes enquanto Rodríguez falava.

Pouco antes, González havia se declarado "mais do que satisfeito" com as expectativas da jornada, enquanto a líder opositora María Corina Machado fez um chamado à cidadania para que vigie a apuração.

"Queremos pedir a todos os venezuelanos que fiquem em seus centros de votação, que estejam lá em vigília. Lutamos todos esses anos para este dia, esses são os minutos cruciais", enfatizou Machado.

