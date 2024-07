Brasil sofre virada nos acréscimos (2-1) contra o Japão no futebol feminino de Paris-2024

Já as japonesas entraram na briga para avançar à próxima fase graças a este resultado pela penúltima rodada do Grupo C, onde haviam estreado com derrota por 2 a 1 para a atual campeã mundial, a Espanha de Aitana Bonmatí.

Quatro minutos depois, Tanikawa, cujo passe pertence ao Bayern de Munique, marcou aquele que pode ser considerado o gol mais bonito do torneio até o momento e que levantou o público na 'casa' do PSG, com praticamente todos os seus 48 mil lugares ocupados.

A virada foi um duro golpe para as brasileiras, que haviam ficado em vantagem no placar a partir do início do segundo tempo (56'), quando Jhenifer, que começou no banco de reservas, balançou a rede com um chute rasteiro, após receber um passe cirúrgico de Marta lançado do lado brasileiro do campo.

Agora o Brasil vai disputar uma vaga nas quartas de final contra a poderosa Espanha, na quarta-feira, em Bordeaux, no encerramento da primeira fase.

Nesse mesmo dia, o Japão terá de pontuar contra a Nigéria, em Nantes, para ter esperança de se manter vivo.

raa/ma/aam/cb