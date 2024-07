Bia Haddad estreia com vitória no tênis em Paris-2024

Depois de perder o segundo set, a brasileira deu um show no terceiro, aplicando um 'pneu' na francesa.

A brasileira Beatriz Haddad Maia venceu a francesa Varvara Gracheva em sua estreia no tênis feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Medalhista de bronze nas duplas ao lado de Luisa Stefani em Tóquio em 2021, Laura só competiu no torneio de simples em Paris-2024.

Já Laura Pigossi foi eliminada na estreia. A brasileira saiu na frente no jogo contra a ucraniana Dayana Yastremska, mas acabou sofrendo a virada e perdeu por 2 sets a 1, parciais de 3-6, 7-5 e 6-0.

- Coco Gauff vence -

Também neste domingo a americana Coco Gauff cumpriu as previsões e estreou com vitória sobre a australiana Ajla Tomljanovic em dois sets para passar à segunda fase e continuar a sonhar com o ouro.

A porta-bandeira americana nestes Jogos e segunda cabeça-de-chave derrotou a australiana em dois sets rápidos por 6-3 e 6-0 e se junta à número 1, a polonesa Iga Swiatek, como uma das favoritas do tênis olímpico, disputado no complexo de Roland Garros.

gfe/mcd/aam