Aliado de Maduro manifesta otimismo em coletiva de imprensa

Em coletiva de imprensa, Jorge Rodríguez, coordenador da campanha de Maduro e ex-vice-presidente da Venezuela, disse que os resultados das eleições presidenciais neste domingo, 28, "foram uma vitória para todos", ressaltando a segurança do processo eleitoral. Ele indicou que não poderia anunciar os resultados, mas convidou os seus seguidores a comparecerem "onde souberem" depois de o órgão eleitoral apresentar os números destas eleições.

Rodríguez, em um aparente tom otimista, garantiu que o partido no poder respeitaria "o momento e a decisão no momento em que o Conselho Nacional Eleitoral ler o primeiro boletim, com a tendência irreversível do resultado eleitoral de hoje".

"O povo falou e a voz do povo deve ser respeitada e todos nós faremos com que seja respeitada", disse, afirmando que o partido no poder respeita as leis.