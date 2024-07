Trump promete retomar comícios ao ar livre com segurança reforçada

O candidato à presidência americana Donald Trump disse neste sábado (27) que voltará a realizar comícios ao ar livre com proteção adicional do Serviço Secreto, duas semanas após ter sido ferido em uma tentativa de assassinato durante um evento de campanha.

O FBI confirmou na sexta-feira (26) que Trump foi atingido por uma bala, confirmando a natureza do ferimento na orelha direita.

Os investigadores ainda estão trabalhando para estabelecer o motivo do ataque, que marcou mais um capítulo surpreendente na corrida eleitoral à presidência dos Estados Unidos e suscitou duras críticas ao Serviço Secreto, cuja diretora, Kimberly Cheatle, renunciou na terça-feira.

A ex-diretora reconheceu que a agência falhou em sua missão de proteger políticos.

Como admitiu a uma comissão do Congresso, o Serviço Secreto foi alertado "de duas a cinco vezes" antes do ataque sobre um "indivíduo suspeito" no comício, mas não conseguiu localizá-lo antes que ele abrisse fogo.

Do telhado de um prédio próximo, um atirador do Serviço Secreto abriu fogo e matou o agressor menos de 30 segundos depois que ele começou a atirar.

Trump fez do incidente um tema central de seu discurso de campanha, dizendo aos seus apoiadores que "levou um tiro pela democracia" e prometendo retornar a Butler para uma "grande e bela manifestação".

O ex-presidente republicano e seu companheiro de chapa JD Vance planejam realizar um evento de campanha neste sábado, em um estádio de hóquei coberto com capacidade para 6.000 pessoas no estado de Minnesota, centro-oeste dos EUA.