Trump acusa Harris de antissemitismo em discurso incendiário

A vice-presidente, casada com um judeu, avançou nas pesquisas em relação a Trump desde que substituiu o presidente Joe Biden à frente da candidatura democrata, no domingo passado.

Kamala Harris, 59 anos, não compareceu ao discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira para comparecer a um compromisso já programado.

Os ataques mais duros foram, no entanto, direcionados contra Harris, que ele chamou de de "vice-presidente mais incompetente, impopular e ultraesquerdista da história dos Estados Unidos".

Se Kamala Harris conseguir o que quer, eles terão uma lei federal para o aborto, para arrancar o bebê do útero no oitavo, nono mês e até mesmo depois do nascimento: executar o bebê depois do nascimento", afirmou, na que provavelmente foi sua calúnia mais flagrante.

Trump, 78 anos, agora é o candidato à presidência de mais idade da história dos Estados Unidos, e tenta redirecionar a campanha contra uma candidata duas décadas mais jovem que ele, depois da expectativa de enfrentar Biden, de 81 anos.